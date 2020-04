DOPO L'EMERGENZA

"Combattere il virus sul territorio. Modello veneto per il Piemonte"

Ripensare il sistema sanitario, finora troppo centrato sulla rete ospedaliera. I medici di famiglia sono indispensabili nell'opera di prevenzione e cura. L'analisi della professoressa Siliquini, a lungo presidente del Consiglio superiore di sanità

“Questa emergenza ha, purtroppo, confermato come l’aspetto territoriale della sanità, che in questi casi è fondamentale, sia totalmente mancato. In Piemonte lo abbiamo sentito particolarmente ed è il risultato di uno scarsissimo investimento non solo economico, ma anche dal punto di vista culturale. Da anni non si fa quel che si dovrebbe nella rete sanitaria che dovrebbe monitorare il territorio in tutte le sue sfaccettature”.

Professoressa Siliquini, perché si è arrivati a questo punto, a una medicina del territorio che ha mostrato e mostra tutti i suoi limiti pur di fronte a un’emergenza inimmaginabile, scaricando un numero enorme di casi sugli ospedali che pur a fatica hanno comunque retto?

“Le ragioni possono essere molteplici, diciamo che nel Paese genericamente abbiamo sempre avuto un approccio ospedalecentrico che in qualche modo si è anche correttamente ridimensionato qualche anno fa con una riduzione dei posti letto, a favore dei una maggiore appropriatezza. Non sempre rispetto a questa riduzione c’è stata una riorganizzazione del territorio. Soprattutto penso alle regioni in piano di rientro come il Piemonte”.

Roberta Siliquini, torinese, è ordinario di Igiene all’Università, ha diretto la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e fino al dicembre del 2018 è stata, per due mandati, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, organi di consulenza tecnico-scientifica del ministero della Salute.

Non in tutte le regioni la medicina territoriale è stata trascurata come in Piemonte. I risultati del Veneto, anche in termini di casi e di decessi che a parità di popolazione sono la metà di quelli registrati in Piemonte, vengono attribuiti soprattutto a un diverso modello di medicina territoriale.

“Chi si occupa di sanità pubblica bene sa che in Veneto si è investito molto sui dipartimenti di prevenzione, cosa che non è stata fatta spesso in altre regioni. Lì i dipartimenti di prevenzione hanno ricevuto consitenti risorse e un importante ruolo negli anni scorsi proprio per il monitoraggio di quella sanità di tipo comunitario. Nella nostra regione come in altre, ho la sensazione che questi dipartimenti siano sempre stati trattati come i fratelli poveri della sanità”.

A lamentarsi sono soprattutto i medici di famiglia. Sono rimostranze giustificate?

“È oggettivo che i nostri medici di medicina generale sono stati lasciati totalmente soli. La gestione organizzativa di tutto il territorio non ha funzionato nel modo dovuto. I medici di famiglia vanno maggiormente aiutati, con la possibilità di avere interlocuzioni molto più rapide con il sistema sanitario. Altra cosa fondamentale: più spazio, più ruolo, più personale ai dipartimenti di prevenzione che sono un’enorme risorsa, davvero poco utilizzata. In questo caso, davvero, il Veneto insegna”.

Bisogna che qualcuno sia disponibile a imparare. A proposito di modelli, il Piemonte, pur cercando di recuperare negli ultimi giorni, ha fatto meno tamponi di altre regioni. Un ulteriore aspetto negativo nell’approccio alla pandemia?

“Bisogna fare più tamponi. Ma va detto che servono soprattutto se fatti in maniera tempestiva. E servono per due ragioni fondamentali. La prima è una ragione clinica: se io individuo subito il soggetto positivo, oltre a curarlo, riesco a proteggere le persone che gli sono attorno, poi ci servono dati di tipo epidemiologico seri per tarare le misure da prendere”.

Siamo pronti per la fase 2?

“Siamo ancora molto nella fase 1. Io adesso sono in casa, ho due finestre che danno sul corso e oggi ho visto un dieci per cento di persone con mascherina. Sembra un liberi tutti. Molto pericoloso. Se non si approccia bene, la fase due può essere molto rischiosa. Detto che un lockdown non può proseguire per molte ragioni, però è necessario che si entri nella fase 2 con la consapevolezza che i comportamenti devono rimanere assolutamente adeguati. Altrimenti torniamo in uno stadio ancora più pesante”.

Mascherine obbligatorie o, come pare intenzione del governatore Alberto Cirio, solo consigliate?

“Obbligatorie. Mi rendo conto che non c’è consapevolezza necessaria e diffusa. Purtroppo dove non arriva la testa delle persone ci deve arrivare la legge. Chiaro che se uno è da solo in mezzo a un campo la mascherina se la può togliere, ma per il resto…”.

La maggior parte dei casi e dei decessi sta arrivando dalle case di riposo. Cosa non ha funzionato?

“Chiunque ha una minima conoscenza di sanità pubblica sa che in casi come quello di questa pandemia, i primi luoghi da mettere in totale sicurezza sono quelli dove ci sono ospiti e pazienti di comunità chiuse. Non è possibile che ci si accorga che esistono le Rsa a fine della fase uno della pandemia”.

Regioni e Governo, questa emergenza è connotata da un rapporto quasi sempre non facile, non di rado da scontri e forzature. Qual è la sua idea sulla sanità? Più peso alle Regioni o più allo Stato?

“Io dai primi anni dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, quando iniziavamo a vedere i primi dati della sanità gestita direttamente dalle Regioni, ho sempre pensato che vada diretta quantomeno nelle sue linee guida e nei modelli principali, a livello centrale. È chiaro che ogni territorio ha la sua specificità, ma non è tema che possa permettersi differenze regionali: le malattie non si fermano ai confini e i cittadini devono essere tutti uguali.

Il Piemonte deve recuperare in fretta quelle carenze della medicina territoriale, mettere mano alle non poche falle di un sistema che ha mostrato tutti i suoi limiti e inefficienze che permangono e pesano sulla salute dei cittadini. Cosa bisogna fare?

“Bisogna mettersi a lavorare subito. Soprattutto con persone competenti. E mi fermo qui”.