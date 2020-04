Coronavirus: quarantena per malati post Covid a Sordevolo

I malati post Covid-19, che non possono trascorrere a domicilio la quarantena una volta dimessi dall'ospedale di Biella, saranno ospitati nella struttura Don Orione di Sordevolo. Lo prevede un accordo siglato tra Asl, Comune di Biella, Iris e Cissabo. "La burocrazia certo non ci è stata di aiuto", afferma il sindaco di Biella, Claudio Corradino, che sottolinea "l'impegno di tutti gli attori coinvolti nel cercare soluzioni ogni qualvolta venivano promulgati nuovi Dpcm e nuove ordinanze, in modo da adeguare la fase progettuale mentre il nostro ospedale aveva sempre più necessità di posti letto per le persone dimissibili". "Finalmente siamo arrivati alla conclusione del processo e, crediamo già da martedì prossimo, i primi pazienti potranno fare il loro ingresso in struttura, aggiunge il primo cittadino. Fondamentale anche l'apporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha anticipato il contributo per l'acquisto degli arredi. "Questo progetto è un bell'esempio di quanto può essere efficace una rete territoriale ben collaudata nell'individuare e ottimizzare le risorse - commenta il presidente della Fondazione Franco Ferraris -. Quando gli operatori conoscono bene i progetti sanno immediatamente cogliere le possibilità di ottimizzarli evitando lo spreco di risorse ed intercettando i veri bisogni della comunità".