M5s: fase 2? Piemonte ancora in emergenza

"I dati relativi alla situazione sanitaria descrivono una Regione ancora pienamente alle prese con la diffusione del virus e francamente non vediamo come si possa pensare, in queste condizioni, di ripartire come altre regioni che, invece, si trovano in contesti decisamente migliori". Francesca Frediani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte, esprime dubbi sull'avvio della fase 2 in Piemonte. "La situazione appare particolarmente grave nella provincia di Torino, area in cui risiedono molti dei lavoratori che, in caso di riapertura delle attività, tornerebbero ad utilizzare mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi di lavoro - aggiunge l'esponente pentastellata -. Le condizioni del trasporto pubblico locale prima della pandemia, soprattutto su alcune tratte, erano già disastrose per sovraffollamento e inefficienza e non crediamo che in questi mesi si sia trovata una miracolosa soluzione per risolvere le criticità. Ma questo è solo uno degli aspetti che dovrebbero imporre una riflessione più approfondita. Riponiamo comunque la speranza e la fiducia che il Piemonte possa ripartire più forte di prima, ma i passaggi per uscire dall'emergenza devono essere esaminati con estrema calma e lucidità, il rischio di far precipitare la situazione, con un nuovo e peggiore picco, è dietro l'angolo".