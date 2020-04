Coronavirus: suore orionine, servono beni prima necessità

“È passato più di un mese e mezzo da quando all'improvviso la vita di tutti è stata modificata per tante cose in peggio, il meglio spero e penso lo vedremo più in là". A parlare è suor Gabriella Perazzi, economa della Provincia italiana 'Mater dei' delle Piccole Suore Missionarie della Carità. La sua è tra le comunità religiose più colpite dal coronavirus. "Abbiamo purtroppo dovuto piangere la perdita di diverse consorelle e continuiamo a trepidare per tante altre che combattono ancora con questo nemico invisibile", dice a proposito dei numerosi casi nella loro casa di Tortona. La comunità ha ora bisogno di aiuti economici e beni di prima necessità per continuare a prendersi cura, oltre che delle sue suore malate, anche dei bambini disabili del Piccolo Cottolengo, della comunità di minori di Castelnuovo Scrivia e degli anziani delle case di riposo e della Casa Madre. "Cerchiamo di superare come meglio si può questo tempo di prova", conclude suor Gabriella.