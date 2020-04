Nursing Up, lutto su camici fino al 1° maggio

Professionisti della sanità a lutto, fino al primo maggio. Nursing Up, il sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, invita infermieri e i professionisti della sanità a mettere sui loro camici una coccarda, una fascetta nera, o anche solo un simbolo nero, in segno di lutto e ricordo di tutti i colleghi scomparsi in questi tremendi giorni di lotta al Coronavirus. "Credo sia doveroso tributare a tutti questi colleghi che non ci sono più un ricordo, con il simbolo del lutto indossato per qualche giorno sui nostri camici, pur con tutte le prescrizioni di sicurezza del caso - osserva Claudio Delli Carri, segretario regionale Piemonte e Valle d'Aosta del sindacato -. Dobbiamo rammentare a tutti noi, per primi, e poi ai cittadini e alle istituzioni, che gli infermieri e gli operatori della sanità sono persone dotate di una umanità straordinaria. Non è questione di essere eroi, come spesso veniamo dipinti in questi tempi, ma di realizzare sul campo, ogni giorno, quella professionalità per cui abbiamo studiato, ci siamo preparati e abbiamo accumulato esperienza in anni di lavoro".