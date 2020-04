Coronavirus: disegno Matsumoto all'asta per le Molinette

E' stato aggiudicato a 7mila euro, dopo 225 offerte, il disegno che il maestro Leiji Matsumoto ha messo all'asta su ebay. I fondi raccolti saranno devoluti per l'emergenza coronavirus all'ospedale Molinette di Torino, dove l'ideatore di Capitan Harlock è stato ricoverato nei mesi scorsi per un grave malore. "Ringraziamo il maestro Matsumoto per questa lodevole iniziativa benefica a favore dell'ospedale Molinette - commenta Giovanni La Valle, commissario della Città della Salute di Torino, di cui le Molinette fanno parte -. Questo gesto conferma la sua grande nobiltà d'animo, oltre al fatto di essere un grande artista, in questo momento di grande emergenza legata al Covid-19". La Valle estende il ringraziamento anche "al collezionista che si è aggiudicato la stupenda e significativa opera dell'artista e a tutti coloro che, numerosi, hanno partecipato all'asta".