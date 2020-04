Piemonte e Val d'Aosta, più controlli in luoghi arte

I carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Piemonte e Valle d'Aosta hanno intensificato i controlli per prevenire reati ai danni di musei, monumenti nazionali e chiese aperte ai fedeli, dove sono custodite preziose opere d'arte. Le pattuglie a piedi e le auto dei militari contattano giornalmente i responsabili della sicurezza dei luoghi d'arte per raccogliere informazioni su eventuali esigenze e criticità inerenti la sicurezza anticrimine. In Piemonte e in Valle d'Aosta è presente, infatti, un ricco patrimonio culturale con otto siti Unesco, oltre 150 strutture museali, 90 aree archeologiche e piu' di 70 aree paesaggistiche riconosciute e vincolate. In particolare, dall'inizio del mese di marzo, i carabinieri di Torino hanno svolto oltre 200 controlli alle sedi museali e alle aree archeologiche presenti nel territorio di competenza.