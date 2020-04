Coronavirus: 13% famiglie Piemonte ha perso metà reddito

Sono tanti i piemontesi messi in difficoltà economica dall'obbligo di quarantena. Lo dice un'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat ad aprile. Sono oltre 890.000 le famiglie che hanno visto calare il proprio reddito a causa del Covid-19; questa una delle evidenze emerse dall'indagine condotta per Facile.it da mUp Research e Norstat. Il 13%, pari a circa 185.000 nuclei familiari, ha visto sparire oltre il 50% del reddito familiare, mentre il 5%, corrispondente a più di 72.000 famiglie, ha addirittura perso il 100% delle entrate. Sommando i dati si vede come a rinunciare a una fetta consistente del proprio reddito siano state più di 255.000 famiglie. Il calo dei redditi ha quindi messo in crisi molte famiglie del Piemonte; il 17,9% ha dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 24,3% di chi ha preso misure ad hoc per fronteggiare la crisi ha ridotto le spese alimentari. Molti anche i nuclei familiari della regione che hanno fatto ricorso ad una o più misure introdotte dai decreti del Governo, come il bonus da 600 euro per autonomi e partite Iva o la possibilità di sospendere il mutuo prima casa.