5G: Ivrea, opposizioni chiedono di fermare sperimentazione

"Stop alla sperimentazione 5G a Ivrea". La richiesta arriva dai gruppi politici di minoranza Viviamo Ivrea, Pd e Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi - ricordano - la Tim ha presentato la richiesta per l'installazione di nuove antenne sul traliccio di piazza San Francesco d'Assisi che si trova vicino a due scuole, questura, uffici, negozi e abitazioni. "Nel cuore del centro storico il traliccio e' una ferita sullo skyline della citta'", segnalano i capigruppo Francesco Comotto, Maurizio Perinetti e Massimo Fresc. La richiesta di sospendere la sperimentazione si appella al "principio di precauzione", non essendoci studi medici chiari sulle possibili ricadute per la salute.