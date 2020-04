Federalberghi, in fumo 70 mln fatturato a Torino

Nei due mesi di lockdown le imprese alberghiere hanno visto andare in fumo 70 milioni di euro di fatturato. È la stima di Federalberghi Torino che chiede alle istituzioni di riconoscere lo stato di crisi e dare "consistenti sostegni a fondo perduto, risorse dirette alle aziende e svincolate da scoraggianti iter burocratici, sostegno per i lavoratori ed esenzioni fiscali". La città - spiega - ha perso anche 1.5 milioni di potenziali presenze tra il 21 febbraio e il 4 maggio. L'emergenza è scoppiata in un periodo tradizionalmente positivo per il turismo torinese, con gli short break, le gite scolastiche, gli eventi sportivi e i ponti primaverili di Pasqua e del 1° maggio che avrebbero portato molti turisti. Per il weekend del 1° maggio si stima, come per Pasqua, una perdita di 4 milioni di euro. Il tasso di occupazione, che nello stesso periodo dello scorso anno si attestava al 72% a marzo e al 76% ad aprile (80-85% nel weekend di Pasqua 2019) è attualmente pressoché nullo. "Non possiamo guardare con grande ottimismo al 4 maggio e alle successive date previste dal governo - afferma Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -perché per il settore non cambierà molto – perché è ormai chiaro che nei prossimi mesi non vi saranno eventi, manifestazioni, il turismo business e gli spostamenti intraregionali saranno fortemente ridotti, il turismo leisure resta un'incognita". Il rischio, denuncia Federalberghi, è quello di una desertificazione alberghiera che potrebbe avere effetti negativi nei prossimi anni. "L'obiettivo deve essere quello di preservare un patrimonio turistico-ricettivo di rilievo. Pima o poi si tornerà alla normalità, Torino ricomincerà a ospitare grandi eventi, primo fra tutti le Atp Finals e non potrà farsi trovare impreparata".