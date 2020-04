FASE 2

Via libera solo ai "congiunti", Conte cambi sta baggianata

La formulazione inserita nell'ultimo decreto è un'incongruenza sul piano lessicale e giuridico. "Partorita da menti disturbate", protestano i deputati leghisti Tiramani e Giglio Vigna che annunciano una interrogazione parlamentare sulla questione

Non c’è solo il sacrosanto diritto di culto a essere violato, o quello all’educazione con le scuole che resteranno chiuse fino a settembre (se tutto va bene). C’è anche il diritto all’amore. Soffocato da mesi d’isolamento, mortificato nella nostalgia di una chiamata, o racchiuso in fiumi di parole che scorrono maliziosi nelle chat. È proprio il caso di dirlo: Conte si metta una mano sul cuore e pensi anche agli ormoni di adolescenti e adulti costretti lontani dalla propria metà.

L’appello arriva dai deputati leghisti Paolo Tiramani e Alessandro Giglio Vigna, entrambi piemontesi, il primo da Borgosesia, dov’è sindaco, l’altro dal Canavese. Si rivolgono direttamente al premier: “Ci faccia capire la ratio secondo cui è possibile, giustamente, far visita ai parenti all’interno della propria regione ma non alla propria fidanzata o fidanzato, se abitano al di fuori del comune di residenza – protestano i due, annunciando una interrogazione parlamentare –. Ci auguriamo sia stata l’ennesima svista, altrimenti solo una mente disturbata sarebbe in grado di partorire una perla di queste dimensioni”.

Come Renzo e Lucia, Romeo e Giulietta, anche gli innamorati contemporanei costretti a consumare la propria passione a distanza, non tanto (o non solo) per l’ostilità delle rispettive famiglie come nel dramma shakespeariano, ma per un presidente del Consiglio insensibile che pensa a ricongiungere nuore e suocere – con le conseguenze del caso – prima che i partner. «Non si comprende bene per quale ragione il decreto faccia riferimento al termine congiunti che, tanto nella scienza giuridica quanto nel linguaggio del legislatore, non ha mai avuto un significato univoco – proseguono i due in una nota che diventa arringa –. Nel diritto penale, il termine di prossimi congiunti si rinviene nell’articolo 307, dove si precisa che “agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”. La nozione di prossimi congiunti è però sufficientemente chiara ai soli fini della legge penale, mentre in tutti gli altri settori, in particolare nel diritto civile, si presta ad interpretazioni non sempre univoche. Non si comprende, quindi, quale sia la ragione per cui il dpcm del premier non consideri necessari gli spostamenti per incontrare il proprio fidanzato o la propria fidanzata, a meno che non si debbano ricomprendere anch’essi nella nozione di congiunti». Il problema poi, dopo tanta attesa, sarà tenerli a un metro.