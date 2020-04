Coronavirus: sindacati a Cirio, fare test su forze ordine

Il governatore Alberto Cirio, a differenza dei suoi omologhi di altre Regioni italiane, non ha ancora risposto alla richiesta delle forze dell'ordine piemontesi di procedere con gli esami per accertare l'eventuale positività al Coronavirus. E' quanto denunciano, in una nota congiunta, i sindacati Siulp, Sap, Coisp, Siap, Fsp e Silp. "Non è comprensibile - si legge - come, a mesi dall'inizio dell'emergenza e con la tanto decantata e programmata fase 2, si possa restare ancora fermi alla iniziale mancanza dei tamponi o dei test sierologici, mentre assistiamo a personaggi più o meno famosi appartenenti a categorie come calciatori, politici e figure del mondo dello spettacolo che sembrano avere invece un canale preferenziale. Forse qualcuno non ha capito che se le Forze dell'Ordine, i Vigili del Fuoco ed il personale sanitario vengono compromesse, l'impianto di sicurezza di questo Paese crolla, con delle conseguenze disastrose per la società civile". "Troppi appartenenti alle Forze dell'Ordine - è la conclusione dei sindacati - sono stati lasciati in isolamento a casa, con la sintomatologia da Covid19 o con familiari conviventi dichiaratamente ammalati, senza essere sottoposti agli opportuni esami. Speriamo tanto di sbagliarci, ma l'impressione è che in questa Regione gli uomini e le donne in divisa, siano stati abbandonati a sè stessi".