Coronavirus: crisi matrimoni nel torinese, persi 300 milioni

Il settore del wedding stima una perdita di oltre 300 milioni di euro nell'area metropolitana torinese. Lo stop alle cerimonie ha colpito non solo la ristorazione, gli stilisti e i negozi, ma anche una parte considerevole dell'indotto come liberi professionisti, truccatori, parrucchieri, fioristi, gioiellieri, fotografi, videomaker, musicisti e animatori. A Torino ci sono 340 studi fotografici che lavorano solo con i matrimoni. Lo rileva l'Ascom di Torino. "Bisogna comprendere che per ogni decreto del governo che proroga il lockdown di settimane, le imprese registrano disdette di mesi e il relativo spostamento delle date nella stagione invernale", spiegano gli operatori del settore . "L'economia del nostro paese - commenta Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia - è caratterizzata da forti legami fra categorie e filiere, il mondo del wedding ne è un tipico esempio. Lo stop alle cerimonie imposto dal lockdown ha inevitalmente travolto il settore dell'enogastronomia, della moda, dei servizi e persino del turismo con effetti non solo sul 2020 ma anche sulla stagione del 2021. La nostra richiesta è che nella "fase due" si possa conciliare l'esigenze di sicurezza con uno spedito ritorno alla normalità anche per quanto riguarda uno delle tradizioni più forti della nostra socialità, per impedire che le imprese del settore vedano bruciare il fatturato di un intero anno di lavoro".