Chiese: diocesi Torino attiva supporto spirituale "a distanza"

Si chiama "Pronto all'ascolto", il nuovo servizio attivato dalla diocesi di Torino per dare supporto spirituale "nel tempo difficile della pandemia da Covid-19". "Pronto all'ascolto" avrà la struttura simile ad un call-center: dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17, dal lunedì al sabato, si potrà chiamare il numero del servizio e si verrà messi in contatto con i preti disponibili per quella fascia oraria, "ricevendo innanzitutto ascolto ma anche condivisione della fede e prudenti consigli per attraversare questo momento difficile". Il servizio è attivo fino alla riapertura delle attività pastorali ordinarie e se ne valuterà poi l'opportunità e l'efficacia. Ai preti è chiesta la disponibilità da un minimo di un'ora a settimana, in orari e giorni scelti a discrezione personale. Anche l'arcivescovo Cesare Nosiglia offrirà la sua disponibilità per più ore e più giorni, invitando tanti sacerdoti a fare altrettanto, "a servizio di quella parte del popolo di Dio più sofferente e sola". La diocesi torinese ha, inoltre, attivato un servizio dedicato di ascolto telematico "fraterno" per rispondere alle numerose richieste, che giungono in queste settimane, di conforto e sostegno "per dare un senso alla lontananza forzata dai familiari, alla sofferenza per la malattia o la perdita di un congiunto". "Attraverso la casella di posta elettronica, ascoltofraterno@diocesi.Torino.it. - spiega Antonella Di Fabio, responsabile dell'Osservatorio delle povertà della Caritas torinese - possono scrivere le persone che desiderano raccontare fatiche, solitudine o, se operatori sanitari, lo stress che vivono ogni giorno in ospedale. E poi chi cerca un conforto spirituale e che in questo momento di isolamento forzato non può incontrare qualcuno con cui condividere il proprio dolore". "Le richieste di aiuto via mail - aggiunge - vengono poi smistate alla nostra équipe composta da sacerdoti, religiose, diaconi permanenti e laici della diocesi che si sono messi a disposizione e, se le persone che ci scrivono, lasciano un recapito telefonico, se lo desiderano verranno raggiunte telefonicamente per un colloquio nel massimo rispetto della privacy".