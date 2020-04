Pd, Regione sostenga Comuni con moratoria debiti

Il Pd ha presentato in Consiglio regionale un ordine del giorno a sostegno dei Comuni che prevede una moratoria per i debiti relativi ai finanziamenti regionali. Obiettivo, ottenere di "estendere ai Comuni la sospensione dei prestiti concessi con il concorso di risorse regionali alle imprese piemontesi". Il documento è stato presentato dai consiglieri Raffaele Gallo e Domenico Rossi. "E' una proposta - spiega Gallo - avanzata con lo stesso spirito dell'accordo stipulato tra Abi, Anci e Upi a livello nazionale. Un contributo di idee rivolto all'amministrazione regionale andando oltre gli schieramenti politici e pensando concretamente alla Fase 2 dell'emergenza Coronavirus per scongiurare una possibile crisi sociale ed economica". "Il provvedimento - aggiunge Rossi - vuole andare incontro ai sindaci che negli anni scorsi hanno ricevuto finanziamenti dalla Regione ma che ora sono in difficoltà a causa del posticipo dei tributi dei cittadini verso i Comuni. Serve allargare quanto previsto per le imprese verso le amministrazioni che hanno avuto accesso a contributi derivanti da bandi regionali".