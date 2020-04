Iv, misure d'emergenza per turismo e commercio

"Ci rivolgiamo con urgenza al sindaco Chiara Appendino affinché adotti da subito misure emergenziali a sostegno del commercio e del turismo della nostra città, gravemente danneggiati dalla crisi sanitaria che stiamo vivendo". La sollecitazione arriva dalla deputata di Italia Viva Silvia Fregolent, e dal coordinatore torinese del partito di Renzi, Davide Ricca, che indicano al Comune tre provvedimenti da prendere per il comparto. Oltre ad attuare "una moratoria della tassa di soggiorno per tutto il 2020", Fregolent e Ricca chiedono alla Giunta cittadina "di predisporre già da ora, di concerto con la Regione, una campagna di comunicazione straordinaria che promuova l'immagine turistica del nostro territorio e delle sue eccellenze, specie in vista delle Atp Finals di tennis del prossimo anno". Infine un provvedimento che riguarda la mobilità: "congelare l'entrata in vigore della nuova Ztl centrale 'Torino Centro Aperto' - concludono - fino all'insediamento della prossima giunta comunale nella primavera 2021".