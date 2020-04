Le luci del Pollastrini

Lo ricorda il MadaMino, al secolo Bartolomeo Giachino, ex sottosegretario e promotore con le madamin delle piazze Sì Tav. Ieri sera tra i ristoranti con le serrande alzate, luci e insegna accese vi era anche lo storico ristorante torinese Pollastrini. Aperto nel 1911 dal toscano signor Pollastrini in occasione della Fiera Universale di Torino organizzata a ricordo del primo Cinquantenario dell’Unità d’Italia, il locale ha funzionato durante due Guerre mondiali, ha accompagnato la ricostruzione, ha festeggiato Italia 61, il primo centenario della Unità d’Italia w nel 2011 il 150°. Ora è chiuso da quasi due mesi in osservanza del lockdown deciso dal Governo.

Frequentato da politici come Donat-Cattin, Amato, Spadolini, Scalfaro, Mario Monti (quando era docente di Economia sotto la Mole e consigliere di amministrazione della Fiat), dai giornalisti della Gazzetta del Popolo (a partire da Giorgio Bocca), da ministri come Siniscalco e Mastella, continua ad essere uno dei luoghi preferiti da Paolo Mieli, dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando e dai direttori di CronacaQui e dello Spiffero. Insomma, questa volta la spifferata la fa proprio il buon Giac.