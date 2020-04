Incendi: fiamme in area esterna alla Ridap nell'Astigiano

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato la notte sxosa alla Ridap di Castello d'Annone (Asti), ditta che produce materiale plastico. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno riguardato un'area esterna dove sono stoccati alcuni macchinari e scatoloni. Ancora in via di accertamento le cause.