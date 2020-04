Negozio con 500 cellulari senza confezione, denunciato

Custodiva cinquecento telefoni cellulari, senza confezione, dietro al bancone e nascosti nella toilette del suo negozio di telefonia nella periferia nord di Torino. La Guardia di Finanza lo ha denunciato per ricettazione e lo ha sanzionato per violazione dei provvedimenti di contrasto al Coronavirus. I militari sono intervenuti dopo avere notato le luci accese e alcuni clienti. Il titolare si sarebbe giustificato dicendo che si trattava di un regalo. I cellulari sono stati sequestrati. Le indagini proseguono per verificarne l'effettiva provenienza.