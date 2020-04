Fase 2: Appendino, Comune Torino sarà traino e non freno

"Efficienza, efficacia, sicurezza, sono le tre parole chiave che ci guidano" nella riorganizzazione della macchina comunale per la nuova fase dell'emergenza Covid-19. A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino nella prima delle Commissioni consiliari dedicate alla Fase 2. Quello dell'organizzazione comunale "è un tema - afferma la sindaca - che ha un'importanza strategica fondamentale per la ripartenza del territorio per il quale il Comune deve continuare ad essere un punto di riferimento". Il piano prevede di mantenere almeno 1.600 dipendenti in smart working, da attuate per gradi entro la prima metà di luglio, escluse le attività del comparto educativo e istruzione, ma con tempistiche e modalità che andranno man mano adeguate alle decisioni prese a livello nazionale e regionale. Fra gli obiettivi generali stabilire linee guida per la gestione a regime del rischio, con azioni di prevenzione protezione e reazione, prevedere piani di riattivazione dei servizi per l'infanzia e centri estivi, ripartenza dei cantieri. "In questo periodo - sottolinea Appendino - la macchina comunale non solo ha garantito un servizio ai cittadini ma sta lavorando a pieno ritmo per essere pronta e cogliere tutte le occasioni per accompagnare nostra città nelle prossime fasi. Dobbiamo essere motore di traino, non motore che blocca o non riesce ad andare alla velocità necessaria".