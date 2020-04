Confartigianato Torino, a rischio un artigiano su 3

Un terzo degli artigiani di Torino pensa di non potersi più mettere in carreggiata e sta valutando la chiusura definitiva dell'attività: è quanto emerge da un sondaggio condotto su un campione di associati di Confartigianato Torino. Secondo questa indagine, più di un terzo degli artigiani ha fatto richiesta al finanziamento fino a 25 mila euro previsto dal governo. Un'altra grande parte del campione ha richiesto la moratoria su mutui e finanziamenti in corso. "I danni della pandemia sulle micro e piccole imprese artigiane sono incalcolabili - commenta Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino -. Una discreta fetta dei nostri associati ha provato a chiedere il prestito di 25mila euro a garanzia statale, che doveva essere erogato in 48-72 ore. In realtà i nostri artigiani si ritrovano a doversi misurare con vincoli burocratici e lungaggini che rallentano la concessione del credito e devono attendere fino ad un mese di tempo". E ancora una volta l'ostacolo più importante per la sopravvivenza delle imprese è la burocrazia che, allunga i tempi, scoraggia i piccoli dal farsi avanti e complica il percorso di avvicinamento alla fase 2. "C'è il reale rischio che, nella fase 2, le nostre imprese non abbiano le risorse per rialzare le serrande - continua De Santis - e per affrontare tutte le indicazioni sanitarie per contrastare la diffusione del virus".