1° Maggio: a Torino piazza virtuale #ripartiamodallavoro

Una piazza virtuale alla quale sono invitate a partecipare le persone che sarebbero andate al corteo, con una foto e lo slogan #ripartiamodallavoro postata sui profili social. E' una delle iniziative messe in campo dai sindacati di Torino per il Primo Maggio, illustrate in una videoconferenza. Da domani saranno pubblicate sul sito dell'Ismel (Istituto per la memoria e la cultura del lavoro) video interviste a lavoratori e lavoratrici, mentre venerdì alle 11 ci sarà una diretta Facebook con interviste ai segretari generali dei sindacati e ai rappresentanti delle istituzioni.