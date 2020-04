Fase 2: Ricca, positivo incontro con realtà sportive Piemonte

"L'incontro di questa mattina, a cui hanno preso parte Coni, Cip, le loro federazioni e tutti gli enti di promozione sportiva del territorio, è stato proficuo e utile. Insieme usciremo da questa crisi". Così l'assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, a proposito di un incontro che si è svolto oggi con le realtà sportive piemontesi. "Abbiamo il dovere di dialogare con tutti - sottolinea Ricca - e di proporre soluzioni attive, concordate, per fare in modo che lo sport piemontese riesca a tornare in pista il prima possibile". L'assessore sottolinea poi che "è evidente che l'emergenza dovuta all'epidemia di Coronavirus abbia avuto un impatto sull'intero sistema sportivo locale ma la Regione Piemonte, fin dall'inizio, ha deciso di mostrarsi vicina a tutte le realtà sportive, supportandole e dialogando con loro. L'incontro di questa mattina - conclude - è l'ennesima dimostrazione di questa voglia di camminare insieme fino alla risoluzione della crisi".