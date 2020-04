Ravetti (Pd), Lega contro compenso aggiuntivo sanitari

"La nostra proposta di assegnare un compenso aggiuntivo agli operatori sanitari del Piemonte è stata respinta. La Lega ha scelto la via della propaganda, evitando l'approvazione in tempi stretti di un provvedimento che avrebbe rappresentato un riconoscimento concreto dell'impegno straordinario dei lavoratori della nostra sanità impegnati in prima linea, attraverso indennità, incentivi e l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero". Lo afferma in una nota il capogruppo regionale del Pd, Domenico Ravetti. "Il Gruppo del Pd aveva presentato una proposta di legge con la previsione misure economiche a favore di tutti gli operatori sanitari impegnati negli ospedali e sul territorio - aggiunge -. La Lega, invece, con un curioso copia/incolla, ha spostato in un altro provvedimento il contenuto della nostra proposta. Quindi, nessun beneficio aggiuntivo nell'immediato ma solo bandierine da piantare domani sulle spalle di altri".