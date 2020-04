Cultura: morto lo storico Bravo

Lo storico Gian Mario Bravo, tra i maggiori studiosi del pensiero di Karl Marx e Friedrich Engels, specialista della storia del socialismo e del comunismo ottocentesco in Italia e Germania, è morto ieri a Torino all'età di 85 anni per le complicazioni del coronavirus. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Angela e dal figlio Giangiacomo. Era professore emerito di storia delle dottrine politiche dell'Università di Torino ed era stato preside della Facoltà di Scienze politiche dal 1979 al 1998. Direttore scientifico della Fondazione Luigi Firpo e membro della Fondazione Luigi Einaudi, Bravo è stato presidente della Società italiana degli Storici delle dottrine politiche. Nato a Torino il 12 agosto 1934, allievo dello storico Luigi Firpo e del filosofo Norberto Bobbio, Bravo era diventato professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Ateneo torinese nel 1971. E' autore di oltre 20 monografie, una trentina di curatele e diverse centinaia di articoli e saggi, tradotti in molte lingue. Tra i suoi libri figurano "Marx ed Engels in lingua italiana. 1848-1960" (Edizioni Avanti!, 1962); "Wilhelm Weitling e il comunismo tedesco prima del Quarantotto" (Giappichelli, 1963); "Storia del socialismo, 1789-1848. Il pensiero socialista prima di Marx" (Editori Riuniti, 1971); "Il socialismo da Moses Hess alla Prima Internazionale nella recente storiografia" (Giappichelli, 197); "Marx e la Prima Internazionale" (Laterza, 1979); "Ritorno a Marx. Partito del proletariato e teoria politica in Engels e Marx" (Franco Angeli, 1981); "Critica dell'estremismo. Gli uomini, le correnti, le idee del radicalismo di sinistra" (Il Saggiatore, 1977); "Karl Marx" (Franco Angeli, 1986); "Friedrich Engels" (Franco Angeli, 1986); "Socialismo e comunismo" (Franco Angeli, 1986, con Corrado Malandrino); "Profilo di storia del pensiero politico. Da Machiavelli all'Ottocento" (La Nuova Italia Scientifica, 1994, con Corrado Malandrino); "Il pensiero politico del Novecento" (Piemme, 1994, con Corrado Malandrino); "Democrazia, socialismo e partito repubblicano. Il tedesco-americano August Becker (1814-1871)" (Carocci, 2002); "Socialismo e marxismo in Italia. Dalle origini a Labriola" (Viella, 2007).