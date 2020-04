Torino, bonus per gli operatori del cimitero

Gli operatori cimiteriali torinesi avranno 100 euro in più in busta paga. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione di Afc Torino, la società pubblica del Comune che gestisce i camposanti cittadini, che ha approvato oggi il riconoscimento di un premio a tutti gli operatori che anche nel mese di aprile hanno svolto il proprio servizio in sede, assicurando il regolare svolgimento dell'attività in piena emergenza Covid-19. "Tale decisione - spiega Afc - è maturata non solo dal rischio all'esposizione al virus che ha coinvolto i lavoratori, ma anche dal notevole incremento del numero di funerali e sepolture che a nostra memoria non si era mai registrato, affrontato con grande professionalità e umanità". Un impegno che proseguirà nelle prossime settimane anche con la ripresa, da lunedì, dei funerali con le nuove modalità previste dal Governo, fino a 15 congiunti presenti muniti di mascherine e mantenendo le distanze di sicurezza. Per le famiglie che lo richiedono sarà anche possibile celebrare una breve cerimonia di commiato all'interno dei cimiteri Monumentale e Parco in aree appositamente dedicate. Da martedì, inoltre, i cimiteri riapriranno anche per le visite.