M5s, Sean Sacco è il nuovo capogruppo

Sean Sacco è da oggi il nuovo capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, in sostituzione del capogruppo uscente Francesca Frediani, mentre Ivano Martinetti diventa vicecapogruppo. Il gruppo - si legge in una nota - ringrazia la presidente uscente per il lavoro svolto nell'avvio della legislatura e formula gli auguri di buon lavoro ai nuovi incaricati.