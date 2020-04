Fase 2: M5S, no take away a Torino è incomprensibile

"Quali dati scientifici supportano la decisione di posticipare, solo a Torino, l'apertura dei servizi di take away? Per quale motivo la Regione non ha inoltre previsto alcun sostegno per le attività che subiranno le conseguenze negative di questa decisione?". Lo chiedono due esponenti M5s, Sarah Disabato (consigliere regionale) e Andrea Russi (consigliere comunale). "Non si comprende - affermano - per quale motivo vengano permesse file fuori dai supermercati e lo stesso non possa valere per le attività di ristorazione di Torino che hanno subito uno stop prolungato e chissà per quanto tempo ancora dovranno fare i conti con una situazione disastrosa. Il "take away" rappresenterebbe una piccola boccata d'ossigeno". È annunciata una interrogazione in Consiglio regionale con cui si chiederà all'assessore regionale con delega al Commercio una dettagliata relazione sul tema". "Gli operatori piemontesi della ristorazione - concludono Russi e Disabato - meritano risposte precise e motivate".