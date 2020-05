INTERVISTA

"Nel lavoro gli anticorpi alla crisi"

Un Primo Maggio ancor più denso di preoccupazioni, con piazze deserte e silenziose. Ma per il leader della Fim Bentivogli "il vuoto a cui ci costringe questa terribile pandemia deve essere riempito da una più profonda riflessione sul nostro sistema produttivo"

“Sarà un Primo Maggio ancor più denso di preoccupazioni questo del 2020. Lo festeggeremo con le piazze vuote”. È una fotografia, unica nella storia del Paese, che nessuno sarebbe riuscito a immaginare quella di oggi. Cortei, slogan, concerti. Niente. Piazze vuote, silenzio. La paura del virus e della crisi. Il desiderio di proteggersi e la volontà di ripartire. La necessità, soprattutto. Nell’immagine di una festa con le piazze deserte che il segretario della Fim-Cisl Marco Bentivogli dice si farà comunque c’è angoscia e speranza, timore e coraggio. E, su tutto, quel vuoto da riempire.

«Un vuoto a cui ci costringe questa terribile pandemia, un vuoto fisico, ma che può e deve essere riempito da una più profonda riflessione sul significato del lavoro. Una giornata in cui ricordare tutte quelle persone che questo maledetto virus ha portato via dai nostri affetti per sempre, i tanti che, in questi giorni di epidemia, sono morti nel compiere il loro dovere, i troppi caduti sul lavoro e tutti coloro che sono finiti in fondo al mare insieme alla loro legittima speranza per una vita migliore e dignitosa. Dietro questi numeri ci sono persone, vite, famiglie e storie segnate drammaticamente per sempre».

Segretario Bentivogli, lei guida i metalmeccanici della Cisl dal 2014, ieri la sua confederazione ha compiuto settant’anni. Meno di un secolo, ma sembrano esserne passati tanti guardando al mondo del lavoro. Oggi un virus lo ha messo in ginocchio, stravolto, imponendo per l’immediato e probabilmente a lungo modificazioni impensabili e rapide.

«Sono quasi un secolo di riformismo, di scelte coraggiose che ci hanno consentito di stare in campo nella difesa del lavoro. Negli anni passati ci siamo spesso interrogati sul significato di questa giornata. Una festa che, nel corso della storia della Repubblica, si è colorata di tanti sentimenti e tante sfumature. Gioia vera per le conquiste raggiunte, quando si guardava ai primi importanti passi avanti nei diritti dei lavoratori, il prossimo 20 maggio festeggeremo 50 anni dello Statuto dei lavoratori, battaglia e lotta in difesa della democrazia. Non consegneremo mai questa giornata alla stanca ritualità. A maggior ragione oggi, nel vuoto delle piazze, dobbiamo spingerci a una riflessione più intima sul significato del lavoro, di quello che manca e di quello che sarà. Di quel lavoro che non è solo salario e regole, diritti e doveri, ma un bene capitale, che costruisce l’identità delle persone e del nostro essere e che riveste anche una dimensione comunitaria ineluttabile. Quel lavoro che oggi è epicentro dei cambiamenti epocali legati alla tecnologia, al clima e alla demografia che il covid-19 sta solo accelerando».

L'emergenza che non si sa quanto prolungherà o i suoi effetti ha introdotto con forza e per necessità lo smart working. Quali problemi e vantaggi? Non si rischia un nuovo taylorismo con una sorta di controllo strigente dei lavoratori?

«Il virus è stato un acceleratore di processi di cambiamento del lavoro che stanno riconfigurando spazi e tempi. Lo smart working, una delle espressioni di questi cambiamenti, ha colto impreparate molte aziende che, di fatto, si sono affrettate a remotizzare tutto il lavoro possibile per spostarlo dall’ufficio alle case. Ci sono datori di lavori che si sono organizzati con agenzie private per controllare i dipendenti in smart working, una follia di chi si ostina a rimanere nel ‘900. È chiaro a tutti, ormai, che indietro non si torna perché la storia va avanti e lo smart working diventerà sempre più una modalità di lavoro diffusa. Per questo è necessario progettarlo e organizzarlo per renderlo un’occasione per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per incidere positivamente sulla produttività delle imprese e per dare una boccata d’ossigeno al pianeta. Dove lo si è preparato per tempo i risultati sulla qualità di vita delle persone e, appunto, sulla produttività sono evidenti. Tra l’altro ci aiuterà anche a ridisegnare le nostre città e i territori. Abbiamo potuto constatare quanto sia importante oggi avere infrastrutture di rete per un paese come l’Italia. Immaginiamo se non avessimo avuto la rete e la tecnologia, il Paese si sarebbe completamente fermato. Serve quindi una sapiente progettazione delle infrastrutture sulle quali spesso scontiamo ritardi clamorosi in particolare nelle aree interne del Paese, proprio quelle che invece attraverso la digitalizzazione e la banda ultralarga e il 5G potrebbero offrire opportunità di rivitalizzazione dei nostri borghi, dove la qualità della vita è sicuramente migliore, e creare l’humus per una nuova economia».

Il Governo ha imperniato la risposta alla crisi e alla prolungata chiusura su due strumenti: la cassa integrazione che prima o poi finirà e il ricorso al prestito garantito alle imprese. Non è troppo poco e non si rischia di accentuare un indebitamento, quando altri Stati sono ricorsi a contributi a fondo perduto?

«Due strumenti necessari ma non sufficienti su cui, tra l’altro, si è inserito il “virus” terribile della burocrazia che ha causato ritardi e falle nell’erogazione degli ammortizzatori e dei prestiti; con molte Regioni che hanno ritardato le comunicazioni all’Inps e le banche che hanno arbitrariamente chiesto ulteriori garanzie andando ben oltre la già abbondante documentazione richiesta. Le fabbriche hanno ormai riaperto quasi tutte. Lunedi toccherà alle ultime. Bisognerà verificare, nei prossimi giorni, lo stato di salute dell’economia reale. Ogni azienda avrà una nuova fotografia del mercato che le resta, di quello da riconquistare e, forse, di quello perso per sempre».

C’è chi parla ormai di economia di guerra.

«Non bisogna abusare di termini bellici, ma i dati economici rischiano di essere simili a quelli di un’economia di guerra. Drammaticità che necessita di un approdo a “nuova normalità”, perché è quella vecchia che ha causato questo disastro. L’Europa dovrà rappresentare queste esigenze attraverso una nuova e rinnovata capacità di sostegno e spinta ai paesi membri. La crisi ci sta mostrando la fragilità delle catene globali del valore. Sarà, quindi, necessario ripensare anche i rapporti in questo senso in ambito europeo, accorciando le filiere produttive strategiche ad una dimensione quantomeno continentale. Il nostro Paese, con una politica che ha esibito troppe volte sentimenti anti-industriali, dovrà ripensare e ragionare sulla strategicità dell’industria per l’economia dell’Italia».

Quindi?

«Quindi occorre investire e sostenere la creazione di quell’ecosistema necessario a favorire lo sviluppo di imprese sostenibili che siano al passo con i cambiamenti tecnologici e i processi di digitalizzazione. Per questo serve, urgentemente, mettere mano, sanandoli, ai troppi nodi strutturali mai risolti. Il Paese uscirà bene e cambiato in meglio se imboccheremo la strada del futuro con riforme strutturali che modernizzino lo stato, affrontando con determinazione i nostri grandi deficit: infrastrutture, banda ultralarga e 5G, scarsa innovazione, accesso al credito e in questo momento linee di credito garantite dallo Stato, formazione, certezza del diritto e non del contenzioso».

Come nel dopoguerra la Fiat, oggi Fca sembra fare da apripista alla riapertura. È un fatto positivo e concreto oppure poco più di qualcosa di simbolico?

«Il solo mercato dell’automotive, che in Italia è in gran parte mosso dal Gruppo Fca, pesa per oltre il 10% sul Pil nazionale e, a marzo, ha registrato un calo delle immatricolazioni del -85%. Per questo rimettere in moto l’automotive significa rimettere in pista un pezzo importantissimo della nostra industria. Una grande spinta è stata data dalla collaborazione tra sindacato e imprese che dal 27 aprile sono potute ripartire in sicurezza grazie alla sottoscrizione di accordi che abbiamo predisposto insieme seguendo le indicazioni del protocollo del 14 marzo scorso, poi rinnovato il 24 aprile, sottoscritto tra Cgil, Cisl, Uil e associazioni datoriali, con la regia del Governo. Un messaggio importante anche rispetto ad una nuova capacità di collaborazione e partecipazione che dovremmo rendere finalmente strutturale nella cultura dei rapporti con le imprese che, nel nostro paese, ancora vedono la partecipazione stessa come un elemento negativo e non, invece, un punto di forza e una spinta al miglioramento reciproco. Comunque è un fatto, Cnhi, Ferrari e Fca hanno condiviso con noi protocolli che testimoniano un nuovo stile di relazioni industriali avviato nel 2010, mentre i politici parlavano di semplice influenza in Ferrari a metà febbraio erano già in riunione con i rappresentati dei lavoratori alla sicurezza per fronteggiare la pandemia. Spero che qualcuno impari da queste esperienze».

Secondo lei è opportuno frenare sull'auto elettrica per non penalizzare ulteriormente il diesel che ha una filiera in questo momento molto a rischio nell'eventualità di una riconversione rapida?

«L’auto elettrica è cosa buona e giusta ma bisogna sempre fare scelte coerenti con orizzonti di progettazione e non, invece, spinte dall’ideologia. L’auto, già prima della pandemia, stava vivendo un periodo di contrazione delle vendite dovuto soprattutto al dieselgate e alla successiva lotta al diesel. Una lotta guidata da una politica e da un ambientalismo ideologico che puntava il dito, ingannando l’opinione pubblica, sulle auto a diesel quali uniche colpevoli dell’inquinamento delle nostre città. I dati ci dicono che sull’inquinamento, appunto, l’impatto dei motori diesel è minimo rispetto a quello del riscaldamento delle abitazioni e delle aziende. Il punto è che nessuno se ne occupa. Il diesel di nuova generazione euro-6 produce meno Co2, e quasi la stessa quantità di NOx, di quelli a benzina. Detto ciò, la scelta di puntare sull’auto elettrica implica un ripensamento totale della mobilità per fare in modo che possa diventare un prodotto di massa. Un obiettivo realizzabile se saremo capaci di creare le infrastrutture necessarie al suo funzionamento: dalle colonnine per le ricariche veloci ai servizi di assistenza e manutenzione; da una nuova regolamentazione allo smaltimento delle batterie».

Come governare questa transizione, che pure ci sarà?

«Andrebbe gestita e governata tenendo anche conto delle specificità delle proprie filiere industriali per poter lavorare sulla loro riorganizzazione. E invece i nostri governi, nella migliore delle ipotesi, non hanno gestito il tema mentre, nelle peggiori, hanno gestito malissimo tutta la vicenda. Anche la fusione del più grande gruppo Italiano di auto Fca con i francesi di Psa ha visto il governo del tutto assente. Il Gruppo Fca seppur in ritardo ha messo in campo un piano d’investimenti per l’ibridazione ed elettrificazione dei modelli prodotti in Italia: dalla Jeep Renegade, alla 500 full electric completamente aggiornabile. Ora, davanti all’inevitabile svolta avviata bisognerà lavorare velocemente a riorganizzare le filiere industriali ma cosa succederà lo vedremo solo tra qualche mese. L’attuale crollo delle vendite dell’85% non lascia sperare bene e ci fa capire che lo sforzo dovrà essere importante e corale».

Industria 4.0 può essere d'aiuto in una fase non si sa quanto lunga di modifica della produzione alla luce delle misure di sicurezza?

«Assolutamente si, alla luce di quello che stiamo vivendo in questi giorni la tecnologia è l’unica arma che abbiamo a disposizione a patto che al centro ci sia l’uomo. Il Piano Industria 4.0 messo in pista dall’allora ministro Carlo Calenda, insieme ai provvedimenti sull’alternanza scuola-lavoro, ha permesso di fare un salto importante sul piano dell’innovazione dando una spinta forte alla crescita dell’intero Paese. Il rischio è che oggi, davanti alla crisi sanitaria che stiamo vivendo, molte aziende, specie tra le più grandi, puntino sull’automazione spinta a scapito dell’occupazione. Per questo dobbiamo lavorare insieme a una crescita armonica: le tecnologie sono fondamentali ma devono mettere al centro del processo di trasformazione l’uomo, la sua intelligenza, la sua fantasia e le sue capacità. Serve un grande lavoro perché il Paese riparta. Nelle crisi emergono i nodi strutturali, i vizi peggiori delle persone, gli egoismi, le cattiverie e i particolarismi, ma anche le virtù di chi si rimbocca le maniche. Ripartiamo da questi ultimi e torneremo prima a una nuova normalità, in sicurezza».

Cosa lascerà questa pandemia al mondo del lavoro? Solo difficoltà che si prospettano e dalle quali non si sa quando si uscirà, o anche qualche cambiamento da sfruttare positivamente?

«iSe sapremo lavorare in questa direzione, investendo in un poderoso piano formativo e scolastico, il futuro ci riserverà più lavoro, lavoro di qualità in cui le persone potranno realizzarsi e, come dice Papa Francesco, rifiorire nel lavoro. Le aziende si sono trovate vulnerabili e punteranno a processi di automazione che vanno accompagnati da giganteschi piani di re-skilling, mettendo in gioco una formazione nuova, più adattiva alle persone. Non solo, bisogna pensare al territorio rigenerandolo in ecosistemi intelligenti altrimenti proseguirà la grande fuga dal Paese. Con queste condizioni potremo creare lavoro, altrimenti saranno guai».

Quale speranza per i giovani, che già ne avevano poche, guardando al mondo del lavoro in questa situazione?

«Il momento che stiamo vivendo è buio e duro, il coronavirus è il “cigno nero”, l’evento imprevedibile che cambia le regole del gioco. Ma l’uomo ha da sempre combattuto contro virus e pestilenze. È sempre stato così, ma rispetto alle generazioni passate abbiamo a nostra disposizione armi potentissime e una capacità di mobilitazione mondiale. Quindi se alziamo lo sguardo, dalla contingenza di questi giorni, ci rediamo conto che stiamo vivendo un periodo eccezionale della storia dell’umanità, quello che probabilmente ci farà fare il terzo balzo in avanti dopo la lontana rivoluzione neolitica e la più recente rivoluzione industriale. Le tecnologie Itc e le biotecnologie stanno dando all’uomo un potenziale unico. La pandemia ci sta dando una spinta per smarcarci dalle tante contraddizioni e ritardi che dovremo trasformare in grandi opportunità per uscire finalmente dal ‘900 e imboccare la strada di un’epoca nuova che abbia una nuova consapevolezza della fragilità del pianeta e che riesca a sanare le tante storture e ineguaglianze tra Nord e Sud del mondo. Perché se una cosa questo virus ci sta insegnando è che siamo tutti un’unica grande famiglia».