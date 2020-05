Litiga col padre e lo uccide, fermato un 19enne

E' finito nel sangue, la scorsa notte a Collegno, nel Torinese, un litigio tra padre e figlio. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dove si è consumato il delitto intorno alle 23.15, in via Edmondo De Amicis 47. Qui il 18enne, Alex Pompa, studente, incensurato, aveva accoltellato a morte il padre Giuseppe, operaio, incensurato. I militari hanno sequestrato i coltelli utilizzati per il delitto. Quello di stanotte, sottolineano i carabinieri di Torino, è il secondo omicidio commesso all'interno delle mura domestiche da un figlio nei confronti del padre. Il 21 aprile a Torino, in zona San Salvario, nella sua abitazione è stato rinvenuto il cadavere di Mario Trimboli, 68 anni, ucciso dal figlio con le stesse modalità. L'omicida era stato arrestato poco dopo dai carabinieri. Ha accoltellato il padre, uccidendolo, per difendere la madre. E' quanto emerge da una prima ricostruzione dei carabinieri. Anche il fratello maggiore del giovane arrestato, un 21enne, avrebbe cercato di difendere la madre, ma non avrebbe avuto un ruolo nell'omicidio. Sembra che i litigi in famiglia fossero ormai frequenti. Alla vittima sono state inferte 24 coltellate, con quattro diversi coltelli da cucina, alcuni dei quali si sono spezzati per la violenza dei colpi.