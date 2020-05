Meteo: cieli in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata

A Torino oggi, venerdì 1° maggio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2696m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: subentrano correnti nord-occidentali che favoriscono una certa stabilità ma con Sole alternati a nubi a tratti estese di tipo stratiforme. Residui addensamenti sul Levante ligure e soprattutto lungo i confini alpini, dove i cieli saranno molto nuvolosi ed anche con precipitazioni soprattutto nel pomeriggio-sera. Temperature in calo nei minimi, specie in montagna, clima ventoso in quota. Mar ligure tra poco mosso e mosso, ventilazione modesta di Libeccio.