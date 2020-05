1° maggio: Cortese (Uil), ripartire dal lavoro in sicurezza

"Per il futuro ripartiamo dal lavoro, ma in sicurezza". E' l'augurio che il segretario generale della Uil di Torino e del Piemonte, Gianni Cortese, rivolge in occasione del Primo Maggio. "La festa del lavoro si intreccia con la storia del movimento sindacale e del nostro Paese", sottolinea ricordando che "quest'anno incrocia una situazione drammatica, imprevista e imprevedibile. Il nostro ricordo e la nostra vicinanza vanno a tutte quelle persone che hanno perso la vita per il Covid-19 e ai loro familiari che, spesso, non hanno potuto recare conforto". "La maggior parte delle vittime appartiene a quella generazione che ha fatto grande l'Italia, contribuendo al suo sviluppo economico, sociale, civile e democratico", osserva Cortese che conclude: "la nostra gratitudine è rivolta a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori impegnati in prima linea per difendere il bene più importante, la salute, e per garantire l'approvvigionamento dei generi di prima necessità alle comunità".