1° maggio: Cisl Piemonte, ricordarsi sempre importanza lavoro

"Questo primo maggio arriva in un periodo drammatico, è il più difficile che ci troviamo a vivere da 75 anni a questa parte". Lo afferma il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, in un video su Youtube con i segretari provinciali del sindacato. Senza bandiere, senza cortei, senza comizi e, soprattutto, senza la partecipazione di lavoratori, pensionati e cittadini, il sindacato si dice comunque "vicino a tutti i lavoratori e alle persone che stanno soffrendo in questo particolare periodo". "Che tutti si ricordino di questo primo maggio, di quanto siano importanti le persone che lavorano, tutte e sempre", sottolinea ancora la Cisl, che rivolge un particolare ringraziamento "agli uomini e alle donne del lavoro, in modo particolare di quelli del settore sanitario, e a tutti i lavoratori e le lavoratrici della grande distribuzione, della logistica, dell'agroalimentare, dei trasporti, dei servizi pubblici essenziali, ai medici alle Oss, alle forze dell'ordine, agli infermieri a tutte quelle persone che in questo momento hanno dato tutto". La Cisl Piemonte ricorda "chi non c'è più, i nostri anziani che hanno pagato il prezzo più alto" e assicura di essere impegnato "per garantire la salute e la sicurezza e per far ripartire un territorio che ha bisogno di tornare alla sua vita normale". "La cosa importante è la sicurezza e la salute dei lavoratori", conclude Ferraris, auspicando che questo sia "per tutti un momento di rinascita, un nuovo inizio".