1° maggio: Appendino, facciamo ripartire Torino

"Dobbiamo rimboccarci le maniche e far ripartire la nostra città". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino al termine della breve cerimonia nel cortile di Palazzo Civico di istituzioni e sindacati per celebrare, anche se in modo diverso e più blindato, la Festa dei Lavoratori. "Questo Primo Maggio - sottolinea la sindaca - ci deve ricordare tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo per garantire i servizi essenziali. Dobbiamo pensare in particolare alle donne che avevano un carico familiare non facile e a chi ha perso il lavoro". Un Primo Maggio "per chi il lavoro l'ha appena perso e per chi non sa se il suo settore esisterà ancora - aggiunge poi su Facebook -. Per chi durante questa pandemia ha lavorato il doppio con il doppio delle preoccupazioni e dei rischi. Per i lavoratori raramente celebrati ma senza i quali ci mancherebbero servizi essenziali. Per chi sul lavoro quest'anno ha perso la vita e per chi, grazie a un lavoratore, ce l'ha ancora". La sindaca osserva poi che "la convivenza col virus sarà ancora lunga e quindi molto dipenderà dalle nostre abitudini" ma si dice "certa che la città farà la sua parte, i cittadini sono responsabili, quindi tutti insieme speriamo che la città possa ripartire".