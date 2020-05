Fca, ripartiamo dall'Italia per rilanciare Paese

Accompagnare il rilancio del Paese che riavvia i motori della ripresa. È l'obiettivo del video 'Ripartiamo dall'Italia, ripartiamo dai prodotti italiani' realizzato da Fca, che sarà trasmesso stasera durante il tradizionale concerto del Primo Maggio a Roma. "Il gruppo Fca - spiega Olivier Francois, president Fiat Brand Global e Chief Marketing Officer Fca - vuole essere una parte attiva di questa ripresa, come lo è stato in tanti altri momenti storici, con i piedi per terra, e con tanta voglia di farcela. E con questo video parliamo a tutti gli italiani, ai nostri dipendenti, ai nostri concessionari, ai nostri fornitori e soprattutto ai nostri clienti, perché tutti insieme siamo il vero 'motore' della ripresa del Belpaese". Nel filmato scorrono alcune immagini evocative degli stabilimenti Fca, delle sale prova dei motori e del Centro Stile presenti in Italia, intervallate da quelle del personale sanitario, dei commessi e degli imprenditori. Realizzato dall'agenzia creativa Leo Burnett, con la musica di Flavio Ibba e la voce narrante di Luca Ward, prosegue il percorso iniziato con il video 'Inno alle strade' e poi dal corto d'autore 'Una lettera di speranza' impreziosito dalle parole del regista e sceneggiatore Francis Ford Coppola.