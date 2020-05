Ripartono insieme

Dicono che… oggi entrambi liquidino la cosa come uno spiacevole malinteso. Sia quel che sia, tra Alberto Cirio e Claudia Porchietto è tornata la serenità. Nell’ultima seduta di giunta alla deputata azzurra è stato rinnovato l’incarico di consulente del governatore per gli affari economici, scaduto settimane fa per “semplice disattenzione” come riferiscono fonti al piano nobile di piazza Castello. Un disguido, insomma. Eppure c’è chi assicura che non si sia affatto trattato di un involontario qui pro quo e che solo la gravità del periodo abbia indotto i due a evitare schermaglie personali.