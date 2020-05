EMERGENZA ECONOMICA

Un "bonus Piemonte" per riaprire

La Regione eroga contributi a fondo perduto a esercizi commerciali e artigianali: bar, ristoranti, parrucchieri, locali da ballo. A ogni attività verranno assicurati tra i 2mila e 2.500 euro. Zero burocrazia: basta rispondere alla Pec. Sgravi anche per l'occupazione del suolo pubblico

Si chiama Bonus Piemonte e porterà 88 milioni di euro a fondo perduto a una parte importante del tessuto commerciale e artigianale del Piemonte. Nessuna istruttoria, nessun criterio limitativo inerente i dipendenti o il fatturato, solo un requisito: essere stati costretti a chiudere durante il lockdown. La prima importante iniezione di denaro liquido da parte della Regione arriverà direttamente nei conti correnti e per ottenerla sarà sufficiente rientrare nei codici Ateco individuati, senza effettuare nessuna richiesta: ai beneficiari sarà spedita una mail in posta certificata con la richiesta dell’Iban per l’accredito. Si tratta di un provvedimento finanziato interamente con fondi regionali, ha spiegato il governatore. Le erogazioni saranno effettuate da FinPiemonte, attraverso un'anticipazione di cassa, sfruttando la liquidità già disponibile nelle casse della finziaria. La platea complessiva dei partecipanti è di 37mila piccole imprese.

È quello che potrebbe essere ribattezzato come un helicopter money in versione piemontese, presentato nel corso della conferenza stampa, dal presidente della Regione Alberto Cirio. “Tutti sono in difficoltà tutte le aziende devono essere sostenute”, la premessa del governatore che ha annunciato per lunedì il varo in giunta del piano Riparti Piemonte. “Abbiamo attivato lo strumento del disegno di legge perchè vogliamo che sia partecipato in Consiglio regionale ciò che avverrà in pochissimi giorni”. La dead line per l'approvazione è il 15 maggio.

Oggi invece è stato firmato un accordo con tutte le organizzazioni artigiane e del sistema commerciale che è un pezzo del piano. “Si rivolge a una platea di aziende che nella sfortuna generale ne vivono ancora una peggiore – ha spiegato Cirio –. Alcune attività, come bar ristoranti, parrucchieri, vedono la riapertura più avanti e nessuno sa ancora come potranno riaprire”. Ristoranti (8.612 esercizi in regione), bar (10.032), gastronomia da asporto (2.426), gelaterie e pasticcerie (1.196), aziende di catering (90), estetisti (3.021), barbieri e parrucchieri (8.841), centri benessere e spa (301), discoteche e locali da ballo (214), attività chiuse dal premier Giuseppe Conte. A favore della categorie, in particolare di bar e ristoranti, lunedì verrà modificata la normativa che riguarda l'occupazione del suolo pubblico con una riduzione degli oneri per i dehor e una semplificazione normativa.

Il Bonus Piemonte vale 2500 euro per la gran parte, mentre scende a 2mila per le gastronomie e le attività inserite all'interno delle palestre (spa e centri benessere). Fondi anche a tassisti e titolari di licenza Ncc (1.000 euro ciascuno dei 2.280 operatori) soprattutto per sostenere le spese degli interventi di messa in sicurezza della vettura. Questo provvedimento “è stato assunto anche perchè – ha spiegato Cirio – non si possono aspettare i tempi dell'Inps e le lungaggini delle misure prese dal Governo”. Soddisfatte le sigle datoriali. “Un lavoro di squadra, partito dagli ultimi che potranno aprire. Un grande segnale in un momento dove si sta diffondendo disperazione e anche rabbia”, il commento della presidente Confcommercio Maria Luisa Coppa. Dalle associazioni di categoria, tra cui Fabrizio Actis di Cna “un forte richiamo al Governo affinchè segua l'esempio del Piemonte nella concessione di contributi a fondo perduto e nello snellimento delle procedure”.

Un allarme su eccessivi controlli che offendono la dignità di chi lavora e pone in essere tutte le misure per la sicurezza lo lancia il presidente di Confartigianato Giorgio Felici che lancia una dura critica alla proposta della parlamentare del Pd Chiara Gribaudo di assumere 10mila ispettori del lavoro: “Siamo persone serie che tengono alla sicurezza e questa proposta offende l’intero comparto”.

Per quanto riguarda i tempi dell’erogazione del Bonus Piemonte, Cirio ha ipotizzato uno stralcio di questo provvedimento dal Riparti Piemonte in maniera da anticipare la data del 15 maggio. “Non appena approvato, partiranno le pec e il successivo accredito da parte di Finpiemonte sui conti correnti”.