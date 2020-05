Fregolent (Iv), che scusa inventa Cirio su ritardi Cig?

"Purtroppo anche per le tutele ai lavoratori e il sostegno al reddito delle famiglie il Piemonte è ancora in piena fase 1". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva. "I colpevoli ritardi sulle richieste per la cassa integrazione in deroga sono vergognosi. I numeri resi noti parlano di 700 pratiche lavorate dalla Regione a fronte di 28mila richieste. Ci sono regioni come il Lazio che ne hanno già espletare 30mila o il Veneto quasi 7mila. I cittadini non possono attendere oltre e non possono continuare a pagare per le inefficienze del governo regionale. Siamo curiosi di sapere quale scusa tirerà fuori questa volta il governatore Cirio", conclude.