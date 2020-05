Coronavirus: nasce coordinamento Usca Medici di famiglia

Il Consiglio Regionale del Settore Continuità Assistenziale di Fimmg (Medici di famiglia) Piemonte ha istituito il Coordinamento Regionale Usca-Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite per legge il 24 aprile 2020 al fine di rinforzare la Medicina Generale nell'assistenza territoriale dei pazienti Covid. "La decisione - spiega Alessandro Dabbene, Segretario Regionale FimmgContinuità Assistenziale - vuole essere un riferimento professionale all'interno della Medicina Generale". Ne sono coordinatori Lorenzo Marino, di Cuneo e Marta Mora, di Novara. "Vogliamo da subito essere interlocutori della Regione Piemonte e dell’Unità di Crisi per dare il nostro contributo concreto nelle prossime fasi di gestione territoriale della pandemia - afferma Lorenzo Marino - per dare uniformità a un servizio che nelle diverse Asl presenta differenze troppo forti a partire dai criteri di presa in carico dei pazienti, dalle modalità di integrazione tra medici di famiglia, medici di continuità assistenziale e medici Usca, e delle garanzie assicurative dei medici. Inoltre occorre integrare al meglio i portali regionali con il nuovo portale Csi".