Fase 2: in Piemonte lunedì riparte 50% trasporti

Il 50% del trasporto pubblico piemontese riparte lunedì 4 maggio in corrispondenza con la prima fase di riapertura delle attività produttive. Regione Piemonte, Trenitalia e Agenzia della Mobilità Piemontese hanno messo a punto le misure per la ripartenza in sicurezza. Sul fronte delle ferrovie, il sito di Trenitalia elenca i treni che saranno disponibili sul proprio sito, alla voce 'Trasporti regionali Piemonte: rimodulato il servizio'. Tutte le carrozze sono sanificate giornalmente con l'igienizzazione di tutte le superfici, la pulizia a bordo durante il viaggio è potenziata, e tutti i convogli avranno dispenser di soluzione disinfettante. Per garantire il distanziamento, saranno inoltre progressivamente posizionati dei marker che segnaleranno i sedili su cui sarà vietato sedersi. Analoghe informazioni sono reperibili per il Servizio Ferroviario Metropolitano sul sito www.sfmtorino.it. Anche per le linee Sfm sono in atto le misure di sanificazione e di sicurezza. Sul fronte del trasporto su gomma, le aziende che gestiscono il servizio in Piemonte si sono messe a disposizione per fornire informazioni rispetto a linee e orari a partire da lunedì. Invitano perciò i viaggiatori a consultare i siti o a telefonare per verificare lo stato del servizio di proprio interesse. Anche i bus saranno sanificati giornalmente e allestiti per rispettare le misure di sicurezza.