Gariglio (Pd), Piemonte a ultimo posti per Cigd

"E' evidente che in questi mesi di emergenza sanitaria molte cose non abbiano funzionato in Piemonte. Purtroppo sono i numeri a certificarlo. Dopo i ritardi, ancora irrisolti per i dispositivi di sicurezza al personale sanitario, la Regione è agli ultimi posti in Italia per domande espletate per la cassa integrazione in deroga". Lo afferma, in una nota, il parlamentare del Pd Davide Gariglio. "Spiace che la giunta regionale, invece di spiegare realmente la situazione e coinvolgere le opposizioni, continui a scaricare la responsabilità sugli altri - aggiunge -, mentre i cittadini pagano le conseguenze. E' ormai palese che il governo regionale non sia in grado da solo di rispondere con efficacia e rapidità all'emergenza".