Violenze in famiglia, tre arresti a Torino e provincia

Tre arresti da parte dei carabinieri del Nucleo Provinciale di Torino per maltrattamenti in famiglia negli ultimi tre giorni. Venerdì 30 aprile alle 5 del mattino una gazzella del nucleo radiomobile è intervenuta nel quartiere Cenisia dove un trentanovenne stava maltrattando la compagna, incinta di due mesi. La notte successiva a Inverso Pinasca, nel pinerolese, un uomo di 58 anni ha colpito la madre con un bastone dopo una lite provocandole una ferita guaribile in 20 giorni. Questa notte a Moncalieri i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per una violenta lite tra padre e figlio, culminata con minacce di morte da parte di un quarantenne nei confronti del padre. Per tutte le vittime è stato applicato il codice rosso.