Rissa in strada a Torino, Carabinieri arrestano 4 uomini

Rissa all'alba nella periferia nord di Torino: per sedarla sono arrivate cinque gazzelle dell'Arma dei carabinieri. La lite è scoppiato in strada, tra corso Novara e corso Vercelli, tra quattro persone di età compresa tra i 23 e i 34 anni, due di origini romene, un giovane del Mali e un senegalese. Tutte le persone coinvolte erano ubriache e hanno attirato l'attenzione di passanti e residenti. Prima di essere condotti in carcere, tre di loro sono stati portati in ospedale per le ferite riportate durante la rissa, guaribili tra i sette e i dieci giorni. Durante la perquisizione personale, sono state anche trovate nelle tasche dei quattro alcune dosi di cocaina, marijuana e hashish.