Detenuto incendia cella, evacuata sezione carcere di Torino

Un detenuto ha appiccato il fuoco nella sua cella del carcere di Torino, nella 11ma sezione del padiglione C che è stata evacuata dalla polizia penitenziaria. Il fatto è successo nella serata del 30 aprile. Ne dà notizia l'Osapp (organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria). "Non si conoscono le motivazioni del grave gesto - spiega Leo Beneduci, segretario generale del sindacato -. Da tempo denunciamo violente aggressioni, offese nei confronti del personale di polizia penitenziaria e invece anche questa volta, solo grazie alla prontezza del medesimo personale, non si è sfiorata una grave tragedia". Il sindacato denuncia anche la mancanza di dpi (dispositivi perla protezione individuale) per il personale penitenziario e chiede da tempo tamponi a tappeto per gli agenti e i detenuti rinchiusi nelle carceri.