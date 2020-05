Confartigianato, primo incentivo è riapertura

"Bene il bonus Piemonte, ma il primo incentivo per le imprese è la rapida riapertura delle loro attività. Non c'è incentivo economico che valga la rapida ripresa dell'attività imprenditoriale con tutta la sicurezza possibile. E' il commento di Dino de Santis, presidente di Confartigianato Torino al bonus di 2.500 euro, a fondo perduto, erogato dalla Regione Piemonte, destinato al settore 'benessere'. "Ci aspettiamo, inoltre, - continua De Santis - l'estensione del bonus anche ad altre categorie produttive colpite dal lockdown o dalla mancanza di commesse e dal conseguente calo o azzeramento del fatturato". Confartigianato ha stimato in 131 milioni di euro i mancati ricavi relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio per le 10943 imprese artigiane del benessere del Piemonte, con 20.527 addetti. "La situazione per il settore è pesantissima e sono tante le attività che rischiano di non avere la forza per riaprire o che purtroppo dovranno lasciare a casa il personale - afferma De Santis - tutto questo è ingiusto e non possiamo permetterlo. Abbiamo proposto misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 che consentono di operare in sicurezza tutelando la salute dei clienti, dei dipendenti e degli stessi imprenditori".