Cirio, regole governo con attenzione maggiore

"Abbiamo applicato le regole che il Governo ha voluto dare all'Italia ma con un'attenzione maggiore affinché vengano davvero rispettate. Domani, in accordo con le prefetture, attiverò con delibera un'ulteriore cabina di monitoraggio provincia per provincia che quotidianamente riesca a farci capire l'evoluzione del contagio alla luce della necessità del Piemonte per le sue aziende e i suoi lavoratori. Dipenderà molto dalla responsabilizzazione delle persone". Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Nella mia Regione - ha spiegato Cirio - ho dovuto diversificare alcune attività a Torino rispetto al resto della Regione. Ad esempio il take away a Torino inizierà sabato 9 maggio invece in tutto il resto del Piemonte già domani. Sui mercati abbiamo mantenuto l'ordinanza che prevede delle metodologie che garantiscano di evitare l'assembramento, come transenne e la presenza della Protezione Civile o dei Vigili".