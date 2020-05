Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, lunedì 4 maggio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3512m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: bella giornata di Sole su tutto il Nordovest grazie al graduale rinforzo dell'anticiclone. Clima tipico per il periodo, con valori pomeridiani sui 24-26°C. Ventilazione debole e da segnalare solo residui annuvolamenti ad inizio giornata sulle zone confinali di alto Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Mar ligure poco mosso.