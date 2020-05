Links, Buscaglia nuovo direttore generale

Stefano Buscaglia è il nuovo direttore generale di Links, ente strumentale di Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino con più di 150 ricercatori specializzati nelle tecnologie Ict e sui temi di sviluppo urbano e patrimonio culturale. Ingegnere geotecnico di 40 anni, un master in Business Administration alla Insead, vanta numerose esperienze manageriali a livello internazionale. "Lavorerò con umiltà ma anche con grande determinazione a questo impegnativo incarico - assicura il neo direttore generale -. Per me è un onore entrare in questa Fondazione, sono conscio dell'importante suo impatto sul territorio e sul mondo della ricerca e innovazione; mi propongo di trasferire l'efficacia, la managerialità e lo spirito di iniziativa appresi nella mia esperienza per portare Links a livelli ancora più alti di eccellenza nella consapevolezza che le sue fondamenta sono già molto solide".