Ordine Medici, serve adeguata fornitura Dpi

Per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19 "è indispensabile che siano predisposte adeguate misure preventive e protettive a favore degli operatori sanitari, in particolare una sufficiente fornitura di Dpi". E' la richiesta dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, che invita a "evitare quanto si è verificato nella prima fase dell'epidemia, non solo in Piemonte ma a livello nazionale, dove gli operatori sanitari hanno pagato un prezzo elevatissimo: si stima siano 17.000 gli operatori contagiati in tutta Italia, con oltre 150 medici morti". "Proprio nel momento in cui le disposizioni del lockdown si attenuano, e quindi occorre prestare la massima attenzione alle precauzioni, è fondamentale che i medici e gli altri operatori sanitari, che non possono lavorare in regime di distanziamento sociale ma devono operare in condizioni di prossimità e a contatto con le fonti di potenziale contagio, siano adeguatamente tutelati con ogni dispositivo di protezione individuale - sostiene l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri -. Questo è importante per i medici ospedalieri e per medici di famiglia e specialisti, nei cui ambulatori torneranno i pazienti e fra loro, presumibilmente, anche pazienti asintomatici ma in grado di estendere il contagio. I medici hanno il compito rilevante di individuare tempestivamente i malati, avviare la procedura per i tamponi, isolare i pazienti e tracciarne i contatti. Tutelare i medici significa permettere loro di svolgere questa funzione - conclude l'Ordine - e, oltretutto, evitare che essi stessi si trasformino in veicolo di infezione. Vuol dire, dunque, proteggere la salute e il benessere della collettività".