Politecnico Torino, fino a luglio esami e lauree online

Almeno fino al mese di luglio tutte le attività didattiche del Politecnico di Torino - esami e discussioni di laurea compresi - continueranno a svolgersi esclusivamente in modalità online. E' quanto ha stabilito il Senato accademico, considerando "il perdurare della situazione di incertezza dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19 e la necessità di programmare la sessione estiva degli esami di profitto e di laurea" e dovendo dare agli studenti "un congruo preavviso delle date dei singoli appelli". Si evita così, inoltre, si sottolinea, "spostamenti a un grande numero di studenti che, in caso contrario, dovrebbero essere presenti in ateneo, peraltro in un periodo in cui permangono le restrizioni alla mobilità all'interno del territorio nazionale e, a maggior ragione, dall'estero".